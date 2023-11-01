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لبنان

إطلاق صاروخين من لبنان... أصابا دبابة إسرائيليّة وهذا مصير من كان في داخلها

Lebanon 24
01-11-2023 | 09:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيليّة بصاروخين أُطلقا من جنوب شرق صور، باتّجاه الأراضي المحتلة، وسقوط من في داخلها بين قتيل وجريح.
 
 
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