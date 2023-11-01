إطلاق صاروخين من لبنان... أصابا دبابة إسرائيليّة وهذا مصير من كان في داخلها

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيليّة بصاروخين أُطلقا من جنوب شرق صور، باتّجاه الأراضي المحتلة، وسقوط من في داخلها بين قتيل وجريح.

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