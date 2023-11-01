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لبنان

وئام وهاب يتحدّث عن "الحزب": هذا الكلام "طق حنك"

Lebanon 24
01-11-2023 | 09:58
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رأى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب أنّ "ما بعد 7 تشرين الأول ليس كما قبله، وانتقلنا الى مرحلة جديدة، وحلّ الدولتين يُريح الجميع، ونحن بحاجة لربيع عربي وطني وديمقراطي".
 
وأكّد وهاب في حديثٍ للـ"أم تي في" أنّ "الدعم مستمرّ لحركة "حماس"، وهناك 3 فرق تعمل في الجنوب، وسقط لـ"حزب الله" 50 شهيداً، ولكن ليس لدى الاسرائيلي خطة للاجتياح البرّي في الجنوب، و"الإيرانيّ" لم يتحدث عن توسيع الحرب وهذا الكلام "طق حنك".
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وأشار إلى أنّ "حزب الله" لا يُوظّف ربحه في الداخل، ولا يمكننا أن نعرف كيف ستنتهي الحرب، ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو حتى لا يعرف ذلك، "وحزب الله" يُحاول أن لا يصيب أي مدني في قصفه للأراضي المحتلة".
 
ولفت وهاب إلى أنّ "كل الكتل النيابية تتحمّل مسؤولية الفراغ الرئاسي، واليوم، لا أحد يتحدث عن الاستحقاق الرئاسي، والحلّ إلى ما بعد غزة، وحظوظ رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية لا تزال نفسها".
 
وأضاف: "للأسف لا تمديد لقائد الجيش جوزاف عون، وسيتمّ تعيين رئيس للأركان، وهناك شبه توافق على الموضوع، وجلسة نيابية ببند واحد لن تحصل".
 
 
 
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