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لبنان

ميقاتي التقى وفداً من منظمة الصحة العالميّة... هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
01-11-2023 | 10:18
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الصحة فراس ابيض، مع وفد من منظمة الصحة العالمية في السرايا اليوم. وضم الوفد المدير الاقليمي للمنظمة أحمد المنظري، والمدير الاقليمي للطوارئ ريك برينر، ومدير مكتب المنظمة في لبنان عبد الناصر ابو بكر. 
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وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الحكومة اللبنانية والمنظمة والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، اضافة الى جهوزية القطاع الصحي في حال حصول اي طارئ. 
كما تم التشديد على اولوية دعم القطاع الصحي في لبنان الذي يتحمل اعباء كبيرة خصوصا في ظل وجود اعداد كبيرة من النازحين وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته تجاهم وتجاه البلد المضيف.
 
ميقاتي التقى وفداً من منظمة الصحة العالميّة... هذا ما جرى بحثه
 
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