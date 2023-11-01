إطلاق نار على شخص... نُقل إلى المستشفى وحالته حرجة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.م، أطلق النار على م.ش، في منطقة البداوي، وفرّ إلى جهّة مجهولة.

وقد نُقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي، ووُصفت حالته بالحرجة.