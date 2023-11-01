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لبنان

إطلاق نار على شخص... نُقل إلى المستشفى وحالته حرجة

Lebanon 24
01-11-2023 | 10:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.م، أطلق النار على م.ش، في منطقة البداوي، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
 
وقد نُقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي، ووُصفت حالته بالحرجة.

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وعُلم أنّ إطلاق النار سببه خلاف سابق بين الطرفين.
 
 
 
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