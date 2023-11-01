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لبنان

‎أطلق النار عليه في البداوي... وأصابه في بطنه

Lebanon 24
01-11-2023 | 10:36
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.أ أطلق النار على ب.ر، في منطقة التبانة - طرابلس، وأصابه بطلقات ناريّة في بطنه.
 
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