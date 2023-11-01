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لبنان

"الصحة" تفعّل خطاً ساخناً لخدمة النازحين قسراً عن مناطقهم

Lebanon 24
01-11-2023 | 10:35
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صدر عن وزارة الصحة العامة، البيان الآتي:
 
"تعلن وزارة الصحة العامة وابتداء من اليوم عن إطلاق مركزها لاستقبال اتصالات المواطنين النازحين قسرا عن مناطقهم الحدودية بسبب العدوان الاسرائيلي عليها.
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إن مركز الاتصالات مخصص لمساعدة أهلنا النازحين لتلبية كافة احتياجاتهم الصحية وللاجابة عن كافة أسئلتهم، بالاضافة الى توجيههم إلى أقرب مركز رعاية صحية أولية وإرشادهم الى الدوائر المختصة لضمان استمرارية تلقيهم خدماتهم الصحية.
 
إن وزارة الصحة العامة، تؤكد وقوفها بجانب أهلنا النازحين، وهذه الخطوة هي تكميلية للخطوات السابقة التي كانت قد قامت بها سابقا ومنذ اليوم الاول بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الشريكة بإنشاء وحدات طبية متنقلة وتزويدها بعدد كبير من أدوية الامراض المزمنة والمستلزمات الطبية لتقديمها إلى أهلنا النازحين مجانا. 
 
وتدعو وزارة الصحة العامة جميع المواطنين النازحين بعدم التردد في الاتصال على الخط الساخن: 1787 المخصص لمساعدتهم في احتياجتهم الصحية. 
 
مندوبونا في خدمتكم كل يوم من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة من منتصف الليل".
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