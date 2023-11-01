بالصور... حريق داخل مطعم في بيروت

أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت حريقاً شب داخل مطعم في كورنيش المزرعة-بيروت.

توازياً عملوا على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لمصابين تعرضا لضيق في التنفس جراء تنشقهما الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.