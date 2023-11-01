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لبنان

بالصور... حريق داخل مطعم في بيروت

Lebanon 24
01-11-2023 | 10:39
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أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت حريقاً شب داخل مطعم في كورنيش المزرعة-بيروت.
 
توازياً عملوا على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لمصابين تعرضا لضيق في التنفس جراء تنشقهما الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.
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مطعم

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