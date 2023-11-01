أمانة السجل العقاري في زحلة تفتح الجمعة

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان "فتح أمانة السجل العقاري للبقاع الغربي في زحلة أبوابها نهار الجمعة 3/11/2023 لاستكمال المعاملات المسجلة سابقا والموجودة لدى الامانة من الساعة الثامنة صباحا حتى الاولى من بعد الظهر".

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