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لبنان

أمانة السجل العقاري في زحلة تفتح الجمعة

Lebanon 24
01-11-2023 | 10:41
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 أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان "فتح أمانة السجل العقاري للبقاع الغربي  في زحلة أبوابها نهار الجمعة 3/11/2023 لاستكمال المعاملات المسجلة سابقا والموجودة لدى الامانة  من الساعة الثامنة صباحا حتى الاولى من بعد الظهر".
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السجل

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