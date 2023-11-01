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لبنان
الحلبي استقبل أبي رميا واطلع على احتياجات المدارس في منطقة جبيل
Lebanon 24
01-11-2023
|
11:25
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إستقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي النائب سيمون أبي رميا مع فريق عمل مكتبه النيابي واطلع منه على سلسلة من المطالب لمدارس منطقة جبيل أبرزها متابعة تأمين الطاقة الشمسية لثانوية ميفوق الرسمية، وقد أعطى الوزير توجيهاته للوحدة الهندسية من أجل استعجال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الذي يشمل نحو 850 مدرسة وثانوية رسمية.
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كذلك عرض النائب أبي رميا موضوع ثانوية حصارات لجهة عدم إقفالها نظرا لقلة عدد تلامذتها عن المعدل المسموح به ، وذلك على أن تعمل البلدية والفعاليات على رفع عدد التامذة المسجلين فيها.
كما عرض النائب أبي رميا مواضيع تتعلق بالإدارات في الأماكن الشاغرة ومتابعة اوضاع المتعاقدين، إضافة إلى ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية. وكان بحث في مستقبل العام الدراسي في حال توسع العمليات العسكرية والخطة المطروحة لتأمين التعليم في الأزمات.
وأشاد الوزير الحلبي باهتمام النائب ابي رميا بالمدارس الرسمية والخاصة في منطقته سيما وانه "كان حصل على دعم من منطقة جنوب فرنسا مخصص للتربية، ووعد بمتابعة حاجات المدارس الرسمية في جبيل ساحلا وجبلا، وتأكيد وصول الجميع إلى التعليم الجيد".
وكان الوزير الحلبي استقبل وفدا من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ، وتم تبادل الرأي معهم في موضوع استحقاق بدل الإنتاجية لأساتذة الثانويات الرسمية المقفلة بسبب الوضع العسكري والأمني على الحدود الجنوبية.
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