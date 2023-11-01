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لبنان

بيان جديد من المقاومة.. هذا مضمونه

Lebanon 24
01-11-2023 | 13:20
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صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:
 
عند الساعة (16:25) من عصر يوم الاربعاء الواقع فيه 1-11-2023 استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة‎.‎
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