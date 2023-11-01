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لبنان
بيان جديد من المقاومة.. هذا مضمونه
Lebanon 24
01-11-2023
|
13:20
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صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:
عند الساعة (16:25) من عصر يوم الاربعاء الواقع فيه 1-11-2023 استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة.
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