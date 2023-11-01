بيان جديد من المقاومة.. هذا مضمونه

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:

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عند الساعة (16:25) من عصر يوم الاربعاء الواقع فيه 1-11-2023 استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة‎.‎