عن اطلالة السيد نصرالله.. هذا ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي

قال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت: "نحن ندافع في الشمال كما نقاتل في الجنوب وللحرب ثمنها. وسنرد على أي اعتداء يوجه لإسرائيل من لبنان".

وعن اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المرتقبة يوم الجمعة المقبل، قال: "قواتنا الجوية على أتم الاستعداد، نحن لا نود فتح تلك الجبهة لكن اذا فُرضت علينا سنكون جاهزين".

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وأضاف: "نحن لسنا معنيين بحرب إضافية ولكننا مستعدون على الحدود الشمالية".

واكد بان حزب الله مرتدع الآن وهو لا يرغب في تحويل بيروت إلى غزة.



كما اوضح وزير الحرب الإسرائيلي باننا "في ذروة الحرب ومعارك ضارية تدور في مناطق فيها منشآت مبنية والجنود ينجحون في مهمتهم، وأمام حماس خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم"، مؤكدا بان "أكثر من عشرة آلاف قذيفة ألقيت على غزة، وقد قضينا على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس".



واردف بان وزير المالية الاسرائيلي يعارض تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ويجب تحويلها للحفاظ على الهدوء بالضفة، ويجب تنفيذ قرار الطاقم الوزاري الأمني المصغر بنقل أموال عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بسرعة، وذكر بان نقل الأموال للسلطة الفلسطينية سيكون لصالح قوات السلطة التي تساعد في منع الإرهاب والأحداث الجماهيرية.