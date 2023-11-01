في الضاحية الجنوبية وضبية.. "المخابرات" توقع بمرتكبَي جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان، أنه "بتاريخ 30/10/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات، المواطن (ع.م.) في منطقة الغبيري - الضاحية الجنوبية، وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة لارتكابه جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، ونقل أسلحة وذخائر حربية والإتجار بها، وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي".

Advertisement



وتابع البيان: "كما أوقفت دورية أخرى السوري (م.أ.) في منطقة ضبية - المتن لدخوله خلسة إلى لبنان وتجوله من دون أوراق قانونية، ولإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزته كميّة كبيرة منها. وسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".