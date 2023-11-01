قائد فيلق القدس اسماعيل قآني يقوم بزيارة لبنان.. وهذا ما سيفعله مع "الحزب"

نفت مصادر مطلعة على مواقف الحزب لقناة "الجديد" كل التحليلات حول خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لا سيما تلك التي وضعت مهلا محددة لبدء الحرب.

وأفادت معلومات القناة انّ قائد فيلق القدس اسماعيل قآني يقوم بزيارة لبنان للتنسيق مع الحزب حول المرحلة المقبلة.

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القيادة العسكرية

وفي سياق اخر، اشارت معلومات قناة الجديد انّ "حزب الله لم يتخذ القرار بعد لناحية ملء الشغور في القيادة العسكرية ولم يبن موقفا. وبأنّ كل التحليلات عن رفض حزب الله التمديد لقائد الجيش هي في خانة الإجتهادات وحين يقرر الحزب خياره سيعلنه على المَلأ".

كما أفادت مصادر الجديد عن كلام النائب السابق وليد جنبلاط عن تبلُّغِه من وفيق صفا رفض حزب الله التمديد لقائد الجيش "غير دقيق".