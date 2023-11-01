غارات معادية اسرائيلية طالت هذه المناطق الحدودية ليلا

شن طيران العدو الاسرائيلي غارة بين بيت ليف والقوزح - قضاء بنت جبيل.

وكذلك نفد العدو غارة على اطراف بلدة رامية.

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وافيد مساء بأن الطيران الحربي التابع للعدو الاسرائيلي، نفذ غارتين اثنتين جنوب لبنان، الاولى على حرش في خراج بلدة القوزح، والغارة الثانية على خراج بلدة بيت ليف في القطاع الغربي.وقد القى العدو خلال إغارته صاروخين اثنين.