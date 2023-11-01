بعد اختفاء راعيين في الوزاني.. "اليونيفيل" يصدر بياناً وهذا مضمونه

Advertisement

أشار الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي الى أن "القوات المسلحة اللبنانية طلبت مساعدة اليونيفيل هذا المساء لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني".وأضاف: "أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار لإتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل بالبحث عن الشخصين".وتابع: "لسوء الحظ، لم يتم العثور عليهما، ونظرا للظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة، سوف يتم استئناف البحث في الصباح".