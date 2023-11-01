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لبنان

بعد اختفاء راعيين في الوزاني.. "اليونيفيل" يصدر بياناً وهذا مضمونه

Lebanon 24
01-11-2023 | 14:58
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أشار الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي الى أن "القوات المسلحة اللبنانية طلبت مساعدة اليونيفيل هذا المساء لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني".

وأضاف: "أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار لإتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل بالبحث عن الشخصين". 
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وتابع: "لسوء الحظ، لم يتم العثور عليهما، ونظرا للظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة، سوف يتم استئناف البحث في الصباح".
 
 
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