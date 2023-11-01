24
o
بيروت
23
o
طرابلس
29
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "خلية" في ميس الجبل
Lebanon 24
01-11-2023
|
16:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قصف خلية في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان كانت تعد لإطلاق صاروخ مضاد للدروع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي عند موقع العاصي الاسرائيلي عند شمال ميس الجبل
Lebanon 24
لبنان 24: اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي عند موقع العاصي الاسرائيلي عند شمال ميس الجبل
02/11/2023 03:39:55
02/11/2023 03:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: الجيش يقصف الآن أهدافاً جنوب سوريا
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: الجيش يقصف الآن أهدافاً جنوب سوريا
02/11/2023 03:39:55
02/11/2023 03:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وحي الجابريات في جنين بالضفة الغربية (الجزيرة)
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وحي الجابريات في جنين بالضفة الغربية (الجزيرة)
02/11/2023 03:39:55
02/11/2023 03:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفعية الجيش الاسرائيلي تقصف للمرة الثالثة منزلا في منطقة رأس الظهر (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
مدفعية الجيش الاسرائيلي تقصف للمرة الثالثة منزلا في منطقة رأس الظهر (الوكالة الوطنية)
02/11/2023 03:39:55
02/11/2023 03:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي
ميس الجبل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن اطلالة السيد نصرالله.. هذا ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي
Lebanon 24
عن اطلالة السيد نصرالله.. هذا ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي
13:36 | 2023-11-01
01/11/2023 01:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عمر 35 سنة الموت يُغيب إعلامية شهيرة.. صارعت المرض لأكثر من عامين
Lebanon 24
عن عمر 35 سنة الموت يُغيب إعلامية شهيرة.. صارعت المرض لأكثر من عامين
01:31 | 2023-11-01
01/11/2023 01:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... حريق داخل مطعم في بيروت
Lebanon 24
بالصور... حريق داخل مطعم في بيروت
10:39 | 2023-11-01
01/11/2023 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالنهاية السخيفة".. فنانة شهيرة تنتقد مسلسل "كريستال"! (صور)
Lebanon 24
"شو هالنهاية السخيفة".. فنانة شهيرة تنتقد مسلسل "كريستال"! (صور)
02:07 | 2023-11-01
01/11/2023 02:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد بضرب دولة عربيّة: نحن مستعدّون لذلك
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد بضرب دولة عربيّة: نحن مستعدّون لذلك
06:16 | 2023-11-01
01/11/2023 06:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:31 | 2023-11-01
"حزب الله": أسقطنا مسيّرة إسرائيلية حلّقت فوق المناطق الحدودية
19:00 | 2023-11-01
المياه تعود إلى مجاريها
18:06 | 2023-11-01
أسيرة تتبع لعاصمة أوروبية متقلّبة
17:02 | 2023-11-01
مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم
15:58 | 2023-11-01
أمر خطير.. سامي الجميل: نصرالله مسؤول عما يحصل في لبنان
15:53 | 2023-11-01
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
02/11/2023 03:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
02/11/2023 03:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
02/11/2023 03:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24