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لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "خلية" في ميس الجبل

Lebanon 24
01-11-2023 | 16:25
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اعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قصف خلية في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان كانت تعد لإطلاق صاروخ مضاد للدروع".
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