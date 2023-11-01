أسيرة تتبع لعاصمة أوروبية متقلّبة

بعد التدقيق في هويات الأسرى، من ذوي الجوازات المتعددة، تبيّن أن هناك أسيرة تتبع لعاصمة أوروبية متقلبة، وذلك للمبادلة بسجين لبناني مضى عليه عدة عقود في سجونها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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