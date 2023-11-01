Advertisement

لبنان

أسيرة تتبع لعاصمة أوروبية متقلّبة

Lebanon 24
01-11-2023 | 18:06
A-
A+
Doc-P-1125379-638344806345508242.jpg
Doc-P-1125379-638344806345508242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد التدقيق في هويات الأسرى، من ذوي الجوازات المتعددة، تبيّن أن هناك أسيرة تتبع لعاصمة أوروبية متقلبة، وذلك للمبادلة بسجين لبناني مضى عليه عدة عقود في سجونها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما سيناريوهات صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل؟
lebanon 24
02/11/2023 03:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنجح صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟
lebanon 24
02/11/2023 03:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الاسباب تعثرت صفقة تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل
lebanon 24
02/11/2023 03:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: تجدد القصف المتبادل على الحدود الفلسطينية اللبنانية
lebanon 24
02/11/2023 03:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تبادل

أسرى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:31 | 2023-11-01
19:00 | 2023-11-01
17:02 | 2023-11-01
16:25 | 2023-11-01
15:58 | 2023-11-01
15:53 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24