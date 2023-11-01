"حزب الله": أسقطنا مسيّرة إسرائيلية حلّقت فوق المناطق الحدودية

أعلن "حزب الله" اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.

وأضاف البيان أن "الصاروخ أصاب الطائرة إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".

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