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لبنان
"حزب الله": أسقطنا مسيّرة إسرائيلية حلّقت فوق المناطق الحدودية
Lebanon 24
01-11-2023
|
20:31
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أعلن "حزب الله" اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.
وأضاف البيان أن "الصاروخ أصاب الطائرة إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".
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حزب الله
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