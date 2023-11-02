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لبنان
بصاروخ أرض جو.. حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة فوق الجنوب والجيش الإسرائيلي ينفي!
Lebanon 24
02-11-2023
|
00:19
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أعلن حزب الله اليوم الخميس، تدمير طائرة إسرائيلية مسيّرة فوق جنوب لبنان بصاروخ أرض جو، وهو ما شكك فيه الجيش الإسرائيلي الذي أكد إطلاق الصاروخ لكنه قال إن المسيّرة لم تتعرض لأضرار.
وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يعلن فيها حزب الله إسقاط مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو، وسط تصاعد الاشتباكات عبر الحدود بالتزامن مع قيام إسرائيل بتوغل بري في غزة.
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وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه أسقطوا المسيرة فوق قريتين على الجانب اللبناني من الحدود، وأضاف أن الصاروخ "أصابها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".
من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بأن صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه إحدى مسيّراته، وفقا لرويترز.
وقال في بيان "ردا على ذلك، ضرب الجيش الخلية الإرهابية التي أطلقت الصاروخ وموقع الإطلاق"، من دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء الإطلاق.
وتابع في البيان أنه "لم تلحق أي أضرار بالمسيرة".
ولم يقدم أي من الطرفين ما يدعم روايته، كما لم يتسن لرويترز التحقق من صحة أي من الروايتين.(سكاي نيوز)
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