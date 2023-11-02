27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحرّك ديبلوماسي غربي وعربي باتجاه السرايا وميقاتي يلتقي وفد منظمة الصحة العالمية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-11-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بثقة واعتزاز بالعمل الذي يقوم به مع حكومته، لتمرير المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء بالامس. فأكد "أن حكومتنا تتحمل مسؤولية وطنية في ظروف استثنائية دقيقة، ونحن نقوم بواجبنا ونكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة معنا في تحمّل المسؤولية، ولنا لهم منا كل احترام، ويجب أن يكونوا موجودين معنا ونعمل معاً خاصة في هذه الظروف الدقيقة على كل المستويات السياسية والأمنية والإقتصادية والصحية والإجتماعية".
Advertisement
واذ نوه بعمل جميع الوزراء في وزاراتهم للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، اعتبر انه "إذا قارنّا الوضع بين اليوم والتاريخ ذاته من العام الفائت، عند حصول الشغور الرئاسي، لوجب علينا أن نقول بأن الوضع أفضل بكثير مما كان عليه رغم كل المهاترات والحملات التي تشنّ".
اوساط حكومية معنية "أكدت ان رئيس الحكومة يواصل اتصالاته ولقاءاته الديبلوماسية والسياسية لدرء الاخطار عن لبنان، وستكون له اليوم سلسلة لقاءات في السرايا مع سفراء عدد من الدول الغربية والعربية. وبالتوازي فان رئيس الحكومة يواصل التحرك لاتمام كل مستلزمات خطة الطوارئ الوطنية تحسبًا لأي تطورات أمنية، وهو اجتمع في هذا السياق بالامس مع وفد من منظمة الصحة العالمية ضم المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، والمدير الإقليمي للطوارئ ريك برينر، ومدير مكتب المنظمة في لبنان عبد الناصر أبو بكر. وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الحكومة اللبنانية والمنظمة والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، إضافة الى جهوزية القطاع الصحي في حال حصول أي طارئ. كما تم التشديد على أولوية دعم القطاع الصحي في لبنان الذي يتحمل أعباء كبيرة خصوصاً في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته تجاههم وتجاه البلد المضيف".
ومما قاله رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء بالامس: لبنان موجود في كل الإتصالات الديبلوماسية التي تجري، وفي سياق هذه الإتصالات زرت دولة قطر للإطلاع على آخر الإتصالات وإمكان الوصول الى وقف إطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الأخرى. وكما قلت سابقاً هناك سباق بين وقف إطلاق النار وتفلّت الأمور. من هنا فإن وقف إطلاق النار لفترة خمسة أيام أمر ضروري تحت عنوان إنساني، وخلال هذه الفترة تكون الإتصالات الدولية ناشطة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى لإرساء هدنة دائمة من أجل الإتفاق على الخطوط المطلوبة لإحلال السلام في المنطقة. وتابع : كفانا حروباً في لبنان، فنحن مع خيار السلام. أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل. إن العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق. كما أن الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميراً لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية. ولسوء الحظ بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت نحن تربّينا على أن الحق هو مصدر القوة.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن اطلالة السيد نصرالله.. هذا ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي
Lebanon 24
عن اطلالة السيد نصرالله.. هذا ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي
13:36 | 2023-11-01
01/11/2023 01:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
15:53 | 2023-11-01
01/11/2023 03:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... حريق داخل مطعم في بيروت
Lebanon 24
بالصور... حريق داخل مطعم في بيروت
10:39 | 2023-11-01
01/11/2023 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد بضرب دولة عربيّة: نحن مستعدّون لذلك
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد بضرب دولة عربيّة: نحن مستعدّون لذلك
06:16 | 2023-11-01
01/11/2023 06:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
10:50 | 2023-11-01
01/11/2023 10:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:43 | 2023-11-02
ميقاتي اجتمع بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة.. وهذا ما قالته بعد اللقاء
05:00 | 2023-11-02
حلفاء "حزب الله".. معه في المعركة
04:00 | 2023-11-02
"معادلة" سيعلنها نصرالله غداً.. ما بعد الجمعة ليس كما قبله!
06:00 | 2023-11-02
حزب الله يستمرّ في تحقيق أهدافه… ولبنان في عين "الجُمعة"!
05:34 | 2023-11-02
في طرابلس.. أطلق النار في الهواء وفرّ إلى جهة مجهولة
05:30 | 2023-11-02
تكهّنات حول كلمة السيد نصر الله.. هل تكون "فاصلة" بين مرحلتين؟!
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
02/11/2023 12:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
02/11/2023 12:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
02/11/2023 12:01:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24