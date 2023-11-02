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لبنان

حزب الله مع "كل الخيارات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-11-2023 | 02:30
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خلافا لما تردد، من الواضح، بحسب المقربين منه، أن "حزب الله" لم يحسم خياره بعد في قضية التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، اذ انه منفتح على كل الخيارات السياسية علما انه كان يفضل خيار التمديد.
وتشير المصادر "الى أن الحزب يدرس كل الافكار التي تطرحها القوى السياسيّة اللبنانية للتعامل مع مسألة الفراغ في قيادة الجيش، ويأخذ في عين الاعتبار ايضاً موقف حلفائه".
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وترى المصادر "أن عدم التمديد لعون، في حال حصل، سيكون بمثابة هدية لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ولن يكون بين ايدي حلفائه وخصومه اي ورقة ضغط رئاسية ضده".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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