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لبنان

المرتضى ازال شعار "الدرع الازرق" عن قلعة بعلبك: ما يحمي لبنان جيشه واقتدار مقاومته

Lebanon 24
02-11-2023 | 02:05
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أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى أمراً ليل أمس بإزالة لائحة تحمل شعار "الدرع الأزرق Blue shield" جرى وضعها خلال النهار على جدار في قلعة بعلبك من قبل أحد الموظفين فيها عملاً باتفاقية دولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاع المسلح".
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وقال المرتضى: "الفظائع في غزّة أثبتت ان مثل هذه "الدرع" لا تحمي شيئاً، ما يحمي لبنان وشعبه والأملاك الخاصة والعامّة فيه هو جيشنا الباسل ومقاومتنا المقتدرة، درعنا الحصينة، التي جعلت العدو الإسرائيلي متيقناً بأن مسّه فينا سوف يجرّ عليه ويلات لا قدرة له على تحمّلها". 

 

وأضاف المرتضى: "هنالك من اجتهد فأخطأ بوضع ذلك الشعار، ظنّاً منه بأن التذكير بالمواثيق الدولية والاحتماء بها والاحتكام إليها يحمينا ويحمي ممتلكاتنا ومعالمنا الأثرية، لكن الواقع أن هذه المواثيق حبرها بهت وجرى طمسه بفعل دماء أطفال غزة التي أريقت من قبل إسرائيل وداعميها".

 
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