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لبنان

تحرك بابوي لتعويض "الغياب الكنسي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-11-2023 | 02:15
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في ظل غياب لافت للكنيسة المحلية ازاء ما يجري من تطورات، في ظل استمرار وجود البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي في الفاتيكان منذ اسابيع، وفي سياق متصل بالواقع الناشئ في الجنوب، اتخذت الجولة التفقدية التي قام بها السفير البابوي في لبنان المونسنيور بابلو بورجيا على القرى الحدودية في بنت جبيل ودبل، ورميش، وعين إبل دلالات بارزة.
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وانتقدت اوساط كنسية معنية "الغياب اللافت لاركان الكنيسة عن مواكبة ما يجري، خصوصا في مواكبة اوضاع القرى الحدودية "ذات الغالبية المسيحية" التي نزح قسم كبير من أبنائها الى الداخل اللبناني".
كما انتقدت الاوساط" غياب اي موقف كنسي من مرور عام على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، أقله لناحية التذكير بصرورة الدعوة الى اجراء الانتخابات الرئاسية واولوية اتمام هذا  الاستحقاق".
وكان السفير البابوي المونسنيور بابلو بورجيا تفقد الاهالي في القرى الحدودية واطلع على أوضاعهم وحاجاتهم. كما تفقد الوفد المستشفى الميداني في رميش وقدم مساعدات غذائية للاهالي الصامدين في البلدة.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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