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لبنان
المواجهات تجددت: استهداف موقع العباد الإسرائيلي بصاروخ موجه.. وإعلان الطوارئ بمستوطنة حدودية
Lebanon 24
02-11-2023
|
05:30
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عاد التوتر الى الحدود الجنوبية قبل ظهر اليوم، حيث تعرضت أطراف بلدة رامية لجهة بلدة بيت ليف ومنطقة أبو لبن لقصف مدفعي متقطع، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا سيما المتاخمة للمزارع شبعا وجبل الشيخ وصولا حتى أجواء البقاع الغربي.
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وشنت طائرات مسيّرة إسرائيلية أكثر من غارة على إقليم التفاح وترددت أصوات الإنفجارات في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
كما تم استهداف موقع العباد الإسرائيلي مقابل بلدة مركبا بصاروخ "كورنيت" موجه.
إلى ذلك، دوت صفارات الإنذار في مركز اليونيفيل في الناقورة وترافق الأمر مع قصف مدفعي على محور اللبونة - جل الاعلام ، وسط تحليق مكثف لطيران الإستطلاع والحربي للعدو، وفق مندوبة "لبنان 24".
تزامنا، أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ بمستوطنة المنارة قرب الحدود اللبنانية.
وكان الاعلام الحربي في حزب الله قد أعلن عن استهداف طائرة مسيرة اسرائيلية بصاروخ أرض جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية في اجواء قريتي المالكية وهونين حيث تم إسقاطها وتحطمها.
ونفى الجيش الإسرائيلي إسقاط الطائرة وقال ان قواته هاجمت المجموعة المسلحة التي نفذت عملية اطلاق النار .
كما اعلن الحزب ليلا في بيان ان عناصره هاجموا بالصواريخ الموجهة مواقع وثكنات عسكرية اسرائيلية متأخمة للحدود وحققوا فيها اصابات مباشرة.
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