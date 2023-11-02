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لبنان

المواجهات تعود الى الحدود الجنوبية.. كيف يبدو الوضع هناك؟

Lebanon 24
02-11-2023 | 03:31
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عاد التوتر الى الحدود الجنوبية قبل ظهر اليوم، حيث تعرضت أطراف بلدة رامية لجهة بلدة بيت ليف ومنطقة أبو لبن لقصف مدفعي متقطع، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا سيما المتاخمة للمزارع شبعا وجبل الشيخ وصولا حتى أجواء البقاع الغربي.
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وكان الاعلام الحربي في حزب الله قد أعلن عن استهداف طائرة مسيرة اسرائيلية بصاروخ أرض جو أثناء تحليقها   فوق المناطق الحدودية في اجواء قريتي المالكية وهونين حيث تم إسقاطها وتحطمها.
 
ونفى الجيش الإسرائيلي  إسقاط الطائرة وقال ان  قواته هاجمت المجموعة المسلحة التي نفذت عملية اطلاق النار . 

 كما اعلن الحزب ليلا  في بيان  ان عناصره هاجموا  بالصواريخ الموجهة مواقع وثكنات عسكرية اسرائيلية متأخمة للحدود وحققوا فيها اصابات مباشرة
  
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