قوى "الثامن من آذار" تتراجع: "سوريا غير مستعدة"

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قالت مصادر مطلعة" إن "قوى الثامن من آذار" تراجعت عن المطالبة بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، وليس السبب أن لبنان يمر بفترة بالغة الحساسية ولا يمكن خوض معركة سياسية داخلية في هذا الظرف".وبحسب المصادر فإنه "بات من الواضح ان الدولة في سوريا باتت عاجزة بشكل كامل عن استقبال ورعاية النازحين السوريين في حال قرروا العودة الى بلادهم، ولذلك فضّلت شخصيات تابعة لـ"قوى الثامن من اذار" عدم احراج النظام في سوريا".وتتابع المصادر "أن التركيز على ملف النازحين لا يؤدي الى اي كسب شعبي، في الوقت الذي سيضرب الثقة بالقيادة السورية المتجددة".