"صيفية" بعز تشرين.. الأجواء الدافئة مستمرة حتى هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد حالة عدم الاستقرار التي مرّ بها لبنان والمنطقة، بحيث تساقطت امطار محلية مع عواصف رعدية متفرقة، يسيطر حالياً المرتفع شبه المداري على شبه الجزيرة العربية بضغط يلامس 1018hpa، الامر الذي سيسبب تدفقاً للرياح الجنوبية الشرقية الدافئة طيلة الاسبوع المقبل نحو لبنان.أضاف: يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط يومي الخميس والجمعة، طقساً مشمساً الى غائم بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستتراوح بين 27 و 29 ساحلاً و 25 بقاعاً.درجات الحرارة على الساحل 29 نهاراً و 23 ليلاًفي البقاع: 25 نهاراً و 17 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 16 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 09 ليلاًالرياح: جنوبية شرقية دافئة، سرعتها 10 كم في الساعة، تصل احيانا الى 15 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1015hpaالرطوبة: 65%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 28 درجة.