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لبنان

"صيفية" بعز تشرين.. الأجواء الدافئة مستمرة حتى هذا الموعد

Lebanon 24
02-11-2023 | 03:03
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد حالة عدم الاستقرار التي مرّ بها لبنان والمنطقة، بحيث تساقطت امطار محلية مع عواصف رعدية متفرقة، يسيطر حالياً المرتفع شبه المداري على شبه الجزيرة العربية بضغط يلامس 1018hpa، الامر الذي سيسبب تدفقاً للرياح الجنوبية الشرقية الدافئة طيلة الاسبوع المقبل نحو لبنان.
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أضاف: يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط يومي الخميس والجمعة، طقساً مشمساً الى غائم بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستتراوح بين 27 و 29 ساحلاً و 25 بقاعاً.
درجات الحرارة على الساحل 29 نهاراً و 23 ليلاً
في البقاع: 25 نهاراً و 17  ليلا
على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 16 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و  09 ليلاً
الرياح: جنوبية شرقية دافئة، سرعتها 10 كم في الساعة، تصل احيانا الى 15 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1015hpa
الرطوبة: 65%
حالة البحر :  قليل الموج
 حرارة المياه 28 درجة.



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