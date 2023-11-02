Advertisement

لبنان

في حال دخول لبنان في الحرب.. هل من خطة طوارئ لـ"أوجيرو"؟

Lebanon 24
02-11-2023 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1125497-638345140026467840.jpg
Doc-P-1125497-638345140026467840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية أنه تم وضع "خطة باء" للاستجابة السريعة لاصلاح الاعطال.
 
وقال  في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان": "المهم هو أن يبقى لبنان على تواصل مع الخارج". 
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حزب الله يستمرّ في تحقيق أهدافه… ولبنان في عين "الجُمعة"!
lebanon 24
02/11/2023 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان حالة الطوارئ بمستوطنة المنارة قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة (الشرق)
lebanon 24
02/11/2023 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرات مسيّرة إسرائيلية تشن أكثر من غارة على إقليم التفاح وتردد أصوات الإنفجارات في المنطقة
lebanon 24
02/11/2023 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس متقلب يسيطر على لبنان... ماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
02/11/2023 12:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو

كريدية

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:43 | 2023-11-02
05:00 | 2023-11-02
04:00 | 2023-11-02
06:00 | 2023-11-02
05:34 | 2023-11-02
05:30 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24