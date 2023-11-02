أكد مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية أنه تم وضع "خطة باء" للاستجابة السريعة لاصلاح الاعطال.

وقال في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان": "المهم هو أن يبقى لبنان على تواصل مع الخارج".