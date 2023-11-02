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لبنان

خلاف بين رئيس حزب وأحد النواب.. "لا يلتزم بالتوجيهات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-11-2023 | 03:45
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أشارت معلومات الى ان خلافاً كبيراً وقع بين رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل وأحد النواب المعارضين له داخل التيار، لا سيما وأن الأخير لم يلتزم بقرارات "التيار" لناحية الاطلالات الاعلامية.
وأكدت المعلومات أن رئيس "التيار" وجه كلمات قاسية جداً للنائب، وحصل ما بينهما مشادة كلامية عالية النبرة، وان اتصالات تجري اليوم بين اعضاء من التكتل وهذا النائب للتخفيف من حدة التوتر في ما بينهما، متوقعة ان يتدخل الرئيس السابق ميشال عون لحل الخلاف على جري العادة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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