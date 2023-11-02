ميقاتي التقى السفير القطري.. وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني ال ثاني في السرايا صباح اليوم، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الراهنة ونتائج زيارة رئيس الحكومة الى قطر.

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