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لبنان

ميقاتي التقى السفير القطري.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
02-11-2023 | 03:58
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني ال ثاني في السرايا صباح اليوم، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الراهنة ونتائج زيارة رئيس الحكومة الى قطر.
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سفير قطر

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