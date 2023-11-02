"على طريق القدس".. شهيد جديد لحزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله استشهاد المجاهدعلي رامز حمزة "علي"، من بلدة الجميجمة جنوب لبنان، ويجرى التشييع اليوم الخميس 02/11/2023 الساعة2:30 ظهرًا، في بلدة الجميجمة.

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