في كلية الإعلام بفرعيها... الجامعة اللبنانية تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس

اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان، عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الإعلام للعام الجامعي 2023 – 2024، وفق الآتي:



كلية الإعلام – الفرع الثاني:

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على المرشح أن يكون من حملة الدكتوراه في اختصاصات:

علم التسويق

المعلوماتية (مع سنوات خبرة)

علوم الإعلام والعلاقات العامة (اتصال مؤسسات)

الاقتصاد (باللغة الإنكليزية)

علوم البيانات - الإحصاء

أن يجيد بطلاقة إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية (على الأقل)





كلية الإعلام – الفرع الأول



على المرشح أن يكون من حملة الدكتوراه في اختصاصات:



المعلوماتية (مع سنوات خبرة)

علوم الإعلام (باللغة الإنكليزية)

تُقدّم الطلبات لدى عمادة الكلية-الطيونة اعتبارًا من تاريخ 2 تشرين الثاني 2023 ولغاية 10 تشرين الثاني 2023 ضمن الدوام الرسمي.



المستندات المطلوبة:



- صورة عن الهوية



- نسخة عن السيرة الذاتية



- معادلة الشهادات الصادرة من خارج الجامعة اللبنانية



- نسخة عن إفادات الخبرة



للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:



Joumyak@hotmail.Com



