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لبنان

في كلية الإعلام بفرعيها... الجامعة اللبنانية تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس

Lebanon 24
02-11-2023 | 04:57
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اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية  في بيان، عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الإعلام للعام الجامعي 2023 – 2024، وفق الآتي:

كلية الإعلام – الفرع الثاني:
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على المرشح أن يكون من حملة الدكتوراه في اختصاصات:
علم التسويق
المعلوماتية (مع سنوات خبرة)
علوم الإعلام والعلاقات العامة (اتصال مؤسسات)
الاقتصاد (باللغة الإنكليزية)
علوم البيانات - الإحصاء
أن يجيد بطلاقة إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية (على الأقل)
 

كلية الإعلام – الفرع الأول

على المرشح أن يكون من حملة الدكتوراه في اختصاصات:

المعلوماتية (مع سنوات خبرة)
علوم الإعلام (باللغة الإنكليزية)
تُقدّم الطلبات لدى عمادة الكلية-الطيونة اعتبارًا من تاريخ 2 تشرين الثاني 2023 ولغاية 10 تشرين الثاني 2023 ضمن الدوام الرسمي.

المستندات المطلوبة:

- صورة عن الهوية

- نسخة عن السيرة الذاتية

- معادلة الشهادات الصادرة من خارج الجامعة اللبنانية

- نسخة عن إفادات الخبرة

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

Joumyak@hotmail.Com

 
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