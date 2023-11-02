جنبلاط عرض المستجدات السياسية مع سفيري روسيا واليابان

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء امس، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، بحضور الدكتور حليم بو فخر الدين. وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.كما استقبل جنبلاط سفير اليابان في لبنان تاكيشي أوكوبو، بحضور السيدة نورا جنبلاط، حيث تمّ البحث في الأوضاع السياسية.