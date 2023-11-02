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لبنان

بعد الوساطات بين اهالي الوزاني والجيش... عملية تسليم جثتي الشهيدين للصليب الاحمر نجحت!

Lebanon 24
02-11-2023 | 05:12
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تمت اعادة تسليم جثتي الشهيدين اللذين قضيا برصاص العدو الاسرائيلي مساء امس، للصليب الاحمر اللبناني، بعد الوساطات التي جرت بين اهالي الوزاني والجيش، وتم نقلهما الى مستشفى مرجعيون الحكومي، ليصار الى الكشف عليهما من قبل الطبيب الشرعي واعادة تسليمهما الى ذويهما لاجراء مراسم الدفن بعدها، بحسب ما افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".
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