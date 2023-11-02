Advertisement

لبنان

طقس متقلب يسيطر على لبنان... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
02-11-2023 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1125554-638345211261868562.jpg
Doc-P-1125554-638345211261868562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم صباحا مع امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية و احتمال ان تكون مترافقة مع برق و رعد و انخفاض في درجات الحرارة على الساحل، ودون تعديل على الجبال وفي الداخل. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
Advertisement
وجاء في النشرة الاتي:
 
 
-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، يستقر يوم الجمعة وتعود درجات الحرارة الى الإرتفاع التدريجي وبشكل ملحوظ بسبب سيطرة  كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
 
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25  في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال امطار في البقاع الاوسط كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم صباحا مع امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية و احتمال ان تكون مترافقة مع برق ورعد وانخفاض في درجات الحرارة على الساحل، ودون تعديل على الجبال وفي الداخل. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.


السبت: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء تسوء معها الرؤية أحيانا.
 
 
الأحد: مشمس اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة واستمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء تسوء معها الرؤية أحيانا.
 
-الحرارة على الساحل من 21 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 25 درجة، في الداخل من 16 إلى 24 درجة. 
 
 
-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
 
 
-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
 
 
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85%.
-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
 
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
 
-ساعة شروق الشمس: 5,56
 
-ساعة غروب الشمس: 16،46
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-02
11:06 | 2023-11-02
11:50 | 2023-11-02
11:13 | 2023-11-02
11:03 | 2023-11-02
10:48 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24