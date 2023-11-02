حزب الله وأهالي الغازية شيعوا الفقيد مصطفى الرز

شيع "حزب الله" واهالي بلدة الغازية مصطفى علي الرز الذي توفي إثر عارض صحي في مأتم حاشد بعد ظهر يوم امس الأربعاء.





ونقل جثمان الفقيد في موكب سيار من مستشفى حمود الجامعي في صيدا، حيث اقيم له استقبال شعبي في بلدته الغازية، كما اقيم تشييع حاشد له تقدمه عدد من أعضاء قيادة "حزب الله" ولفيف من العلماء وشخصيات سياسية وحزبية وفاعليات اجتماعية وبلدية واختيارية، وحمل النعش الذي لف براية "حزب الله" على الاكف وجاب الموكب شوارع البلدة يتقدمه حملة رايات حزب الله وصور الفقيد وأكاليل الورد من عناصر كشافة الامام المهدي، وصولا الى ساحة العين قرب الحسينية، حيث ام السيد محمد السيد المصلين، ثم ووري في الثرى في جبانة البلدة.

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