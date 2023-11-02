حركة سفراء وديبلوماسيين في السرايا اليوم وميقاتي يطالب الامم المتحدة بالتحرك

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ديبلوماسية دولية وعربية في السرايا اليوم، تمحورت حول الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المبذولة لوقف اطلاق النار.وفي خلال اللقاءات جدد رئيس الحكومة التأكيد أننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف اطلاق النار في غزة ووقف التعديات الاسرائيلية على جنوب لبنان".ودعا "الامم المتحدة الى القيام بتحرك سريع لوقف المجازر في غزة".منسقة الامم المتحدةفي هذا السياق إجتمع رئيس الحكومة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا.وشارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.وفي خلال الاجتماع شكرت ورونيكا "الحكومة اللبنانية على مواقفها وعلى التمسك بالقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701، ودعوتها لوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة، ودعوة الرئيس ميقاتي الى حل الصراع العربي الإسرائيلي في أطر جديدة مبنية على التفاهم في موضوع الدولي في ضمانة حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وحياة كريمة".وعرضت أيضا" لموضوع جلسة 22 تشرين الثاني التي دعا اليها مجلس الأمن في نيويورك بشأن القرار 1701"، واشارت الى"أنها ستتطرق خلال اجتماع نيويورك الى زيادة المساعدات الإنسانية". كما هنأت "الحكومة على خطة الطوارىء التي وضعتها".ورونيكاواعلنت ورونيكا بعد اللقاء: "أطلعت على دور الحكومة في هذه الظروف الصعبة لأن هذا هو وقت التنسيق الأفضل، وابلغني الرئيس ميقاتي بالمبادرات الديبلوماسية التي يقوم بها، وأبلغته عن اجتماع سيعقد في 22 تشرين الثاني بشأن القرار 1701 وضرورة تطبيقه على أرض الواقع.سفيرة الولايات المتحدةوإجتمع الرئيس ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروتي شيا وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة.