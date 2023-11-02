مولوي: هدف تفعيل خطة الطوارئ ليس التخويف بل طمأنة الشعب

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي "ان الحكومة متضامنه مع الجنوب".

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ولفت الى خلال جولته الجنوبية التي استهلها بزيارة محافظ الجنوب منصور ضو الذي استقبله ظهر اليوم في مكتبه في سرايا صيدا ان "لبنان هو بلد الصمود والاستقرار وسنحمي وطننا بالوحدة والايمان في ظل هذه الصعوبات التي نمر بها".ثم كان لقاء موسع للوزير مولوي والمحافظ ضو في غرفة عمليات ادارة الكوارث والازمات في المحافظة مع ممثليها من كل الاجهزة العسكرية والامنية المختلفة والصليب الاحمر والدفاع المدني وادارات الوزارات العاملة في المحافظة.وقال المحافظ ضو بعد ترحيبه بمولوي: "نحن نعمل في هذه الغرفة منذ عام 2014 واليوم هو شرف لنا أن يزورنا وزير الداخليه شخصيا في غرفة العمليات للاطلاع على شؤوننا ومشاكلنا وتجهيزاتنا واوضاعن، ونحن نحاول بما نملكه من إمكانات متاحة لدينا والموجود بين أيدينا العمل لأنه لا يمكننا أن نبقى جالسين والقول ليس لدينا قدرات ولكن بحجم قدراتنا لدينا واجب وطني نقوم به لكي نساعد أهلنا وتكون كل الامور في إطارها الطبيعي والمرسوم لها".بدوره قال مولوي:"جئنا من وزارة الداخلية ليس لتخويف المواطنين، بل جئنا لنشد على أيديكم ولنطمئن اللبنانيين أنهم ببلد فيه ادارة وأجهزة أمنية وعسكرية قوية وغرفة ادارة كوارث موجودة في الجنوب وبأكثر من منطقة ترعى شؤون الناس والمواطنين وتعمل خطط استباقيه ويجب ان تكون دائمة وهيئة اردارة الكوارث في بيروت هي المركزيه ودائما لديها خطط. واليوم كما قال سعادة المحافظ تفعيل هذه الغرف لبناء اساس دائم للاستجابة لكل الطوارىء الموجودة التي تطرأ على البلد".وتابع :"جئنا لنطمئن الجميع انه بالوحدة والايمان نبقى كلنا بخير. هذا البلد لبنان والجنوب، هو بلد الايمان والتضحية والوحدة الوطنية".وأكد على "إنسانية العمل الوطني الذي يرد الخير للانسان ولكل إنسان من دون تمييز ونحن اذا سمعنا ببعض التمييز في بعض القطاعات فنحن نؤكد ان الحكومة متضامنة مع الجنوب الواحد. ونحن لا نميز بين أهل الجنوب وهم اهلنا".وقال :"اطلقنا في بداية هذا الاسبوع المنصة التي ستكون بيننا وبين المحافظات. وكنا عقدنا اجتماعا مع محافظي الجنوب والنبطية وهما المنطقتان المعنيتان في موضوع النزوح. ونحن نحرص على أهلنا ونقول لهم نحن معهم وغرفة ادارة الكوارث نعتني بشؤونهم. ونحن في وزارة الداخلية ومحافظ الجنوب نتابع كل "الداتا" والمواضيع يوما بيوم ولحظة بلحظة ومعطياتنا وقاعدة البيانات التي لدينا ستكون شاملة. ومن مصادر المعلومات ومن قوى الامن الداخلي والجيش والامن العام وأمن الدولة وأيضا من الدفاع المدني".وأكد انه على "تواصل دائم مع المدير العام للدفاع المدني لمتابعة كل الحرائق التي تحصل في المناطق الحدودية. ونوه بجهود قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش والدفاع المدني. ونحن على تنسيق دائم معهم ونعمل ليكونوا أهل الجنوب مطمئنين وكلنا سويا موجودون في البلد".