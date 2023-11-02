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لبنان

اغلاق معمل لصناعة الشيبس.. لهذا السبب!

Lebanon 24
02-11-2023 | 07:13
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قامت دورية من أمن الدولة مكتب جزين بمؤازرة دورية من وزارة الإقتصاد بجولة في منطقة جزين، حيث تم تسطير محاضر ضبط  واغلاق معمل لصناعة الشيبس المصنع لعدم إستيفائه الشروط القانونية والصحية اللازمة، كما جالت الدورية في معاصر الزيتون وأخذت عينات من الزيت المعد للبيع.
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