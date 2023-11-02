اغلاق معمل لصناعة الشيبس.. لهذا السبب!

قامت دورية من أمن الدولة مكتب جزين بمؤازرة دورية من وزارة الإقتصاد بجولة في منطقة جزين، حيث تم تسطير محاضر ضبط واغلاق معمل لصناعة الشيبس المصنع لعدم إستيفائه الشروط القانونية والصحية اللازمة، كما جالت الدورية في معاصر الزيتون وأخذت عينات من الزيت المعد للبيع.

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