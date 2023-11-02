كركي تابع أوضاع الضمان ومشاريعه المستقبلية

إستقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم، وفدا نقابيا ضم كلا من الامين العام للاتحاد الصحي عباس حريري ورئيس اتحاد البترول وليد عليق ورئيس نقابة موظفي الجامعة الأميركية جورج الجردي ورئيس صندوق التعاضد في الجامعة الأميركية رفيق قعور، في حضور رئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني.

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وبحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، فان المجتمعين تداولوا في أوضاع البلاد الراهنة لاسيما الظروف الصعبة التي يمر بها عمال لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر بها البلاد والتي أدت الى تآكل القدرة الشرائية لكافة التقديمات الاجتماعية.



وتمحور اللقاء حول 3 مواضيع أساسية، وقد استهل الحاضرون النقاش بموضوع النظام التقاعدي مدى الحياة لمن يرغب، حيث استعرض المدير العام أمامهم أبرز دقائقه وتفاصيله ولفت عنايتم إلى أن هذا الملف هو في عهدة المعنيين بإقراره منذ أشهر وبأن هذا النظام يؤمن معاشا تقاعديا مدى الحياة ويعطي تقديمات أفضل ب 3 مرات من تعويض نهاية الخدمة الحالي.



أما في ما يتعلق بموضوع زيادة التعرفات الطبية والدوائية والاستشفائية، فقد نوه الحاضرون بزيادة التعرفات التي أقرها الضمان مؤخرا، والتي تراوحت بين 10 و20 ضعفا.

وأكد المدير العام للصندوق أن "أي موارد مالية إضافية ترد الى خزينة الصندوق توظف من أجل تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية".



وفي سياق متصل، عرض الدكتور كركي دراسة الكلفة الصحية التي أعدها ورفعها الى مجلس الإدارة من أجل زيادة التعرفات الصحية والاستشفائية والدوائية كي تعود الى ما كانت عليه لما كانت عليه سابقا.



وفي الختام، تداول المجتمعون في ملف مشروع نظام البطالة الذي أعدته إدارة الصندوق بالتعاون معع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والذي يؤمن حماية للعامل في حال انقطاعه عن العمل لفترة قصيرة (استمرار ضمان الصحي ونسبة من راتبه)".



وأشار البيان الى أن "الوفد أعلم المدير العام بأنهم سوف يتابعون هذه الملفات التي أنجزتها إدارة الصندوق مع كافة الجهات المعنية (أصحاب عمل وعمال ودولة)".