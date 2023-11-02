بري عرض الاوضاع مع زوّاره

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.

وجرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات واستعداد اجهزة وزارة الاقتصاد لمواكبة التداعيات الناجمة عن تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

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كما بحث الرئيس بري المستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا .



واستقبل رئيس المجلس ايضاً سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول حيث تناول البحث آخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.