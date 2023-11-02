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لبنان
استهداف جديد.. وهذه المرّة "منظومة تجسّس" اسرائيلية
Lebanon 24
02-11-2023
|
08:02
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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:
عند الساعة (11:50) من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2-11-2023 إستهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية منظومة التجسس في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة.
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