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لبنان

تحالف قوى التغيير طالب الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اللبناني

Lebanon 24
02-11-2023 | 07:40
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 التقى وفد من تحالف "قوى التغيير" ضم عن "لقاء الشمال – 3" النائب ميشال دويهي، وعن حزب "تقدم" النائب مارك ضو، والدكتور رامي فنج عن مجموعة "انتفض للعدالة والسيادة"، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان مارتين لاسن سكيلف، ومسؤولة الشؤون السياسية في البعثة هنا سيفيرين، حيث طالب الوفد الاتحاد الأوروبي ب"تبنّي وقف إطلاق نار فوري في غزة، وتأييد حل الدولتين".
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وشدّد الوفد على "ضرورة تفعيل القرار 1701 وضرورة تطبيقه على أرض الواقع ودعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه على الحدود الجنوبية".

وأكّد "أهمية أن تكون بعثة الاتحاد الأوروبي بكامل الجهوزية والاستعداد للتنسيق حول "خطة الطوارئ الحكومية" لدعم الشعب اللبناني خصوصا  في ظل وجود 30 ألف نازح بحاجة للدعم والإحاطة".
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