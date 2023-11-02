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لبنان

رازي الحاج بحث ونصار في التحضيرات لمهرجانات المتن

Lebanon 24
02-11-2023 | 08:15
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 زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، على رأس وفد من الناشطين والمهتمين بالقطاع السياحي في المتن، وزير السياحة وليد نصار.
 
 
وكان عرض لواقع القطاع السياحي والمؤسسات السياحية في ظل الأوضاع الصعبة على كافة المستويات، كما وتم البحث في التحضيرات لمهرجانات المتن للعام 2024، وفق بيان عن مكتبه.
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وأكد الحاج أن "لبنان اليوم يعيش أسوأ أزماته عبر التاريخ ما ينعكس سلبا على كافة القطاعات ومنها القطاع السياحي ولن نوفر جهدا لحماية هذا القطاع وتعزيزه والمحافظة على موقع لبنان السياحي ومنطقة المتن من خلال المهرجانات التي تستقطب السياح من مختلف المناطق اللبنانية ومن خارج لبنان".
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