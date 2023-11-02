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لبنان

جريمة تقشعر لها الابدان في البداوي.. توقيف رجل بجرم التحرش بابنته القاصر

Lebanon 24
02-11-2023 | 08:32
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افادت مندوبة "لبنان 24" انّ دورية من مفرزة تحري طرابلس في محلة البداوي، أوقفت المدعو وسيم. ك. من مواليد 1983، بجرم التحرش بابنته القاصر. واحيل التحقيق إلى القضاء المختص. 
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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البداوي

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