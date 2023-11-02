جريمة تقشعر لها الابدان في البداوي.. توقيف رجل بجرم التحرش بابنته القاصر

افادت مندوبة "لبنان 24" انّ دورية من مفرزة تحري طرابلس في محلة البداوي، أوقفت المدعو وسيم. ك. من مواليد 1983، بجرم التحرش بابنته القاصر. واحيل التحقيق إلى القضاء المختص.

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