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لبنان

شعبة المعلومات أوقفته لوجود مذكرات إطلاق نار بحقه

Lebanon 24
02-11-2023 | 08:50
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اوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو "ع.ع" لوجود مذكرات اطلاق نار بحقه وافتعال اشكالات.
 
وعُثر على مسدس غير مرخص بحوزة الموقوف، وتم تحويله مع المضبوطات الى القضاء المختص للتحقيق معه.
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شعبة المعلومات

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