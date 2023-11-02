شعبة المعلومات أوقفته لوجود مذكرات إطلاق نار بحقه

اوقفت دورية من شعبة المعلومات المدعو "ع.ع" لوجود مذكرات اطلاق نار بحقه وافتعال اشكالات.

وعُثر على مسدس غير مرخص بحوزة الموقوف، وتم تحويله مع المضبوطات الى القضاء المختص للتحقيق معه.