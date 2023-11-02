Advertisement

لبنان

أهالي الوزاني شيعا الشهيدين المحمد والأحمد

Lebanon 24
02-11-2023 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1125621-638345340067147253.jpeg
Doc-P-1125621-638345340067147253.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيّع أهالي الوزاني الشهيدين أمجد المحمد وربيع الأحمد، اللذين استشهدا برصاص جيش العدو الإسرائيلي عصر أمس خلال رعيهما الماشية في خراج الوزاني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: العثور على جثتي مواطنين لبنانيين فقدا بالامس قرب نهر الوزاني بعدما اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليهما في اثناء رعايتهما الماشية
lebanon 24
02/11/2023 17:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: إطلاق قذيفة من موقع الحماري الاسرائيلي قرب الوزاني باتجاه سهل الخيام
lebanon 24
02/11/2023 17:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يقصف منزلاً في الحي الغربي من بلدة ميس الجبل
lebanon 24
02/11/2023 17:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سيناريو لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس.. كاتب اسرائيلي يروي التفاصيل
lebanon 24
02/11/2023 17:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزاني

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-02
11:06 | 2023-11-02
11:13 | 2023-11-02
11:03 | 2023-11-02
10:48 | 2023-11-02
10:40 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24