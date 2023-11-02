التوتر في جنوب لبنان يزداد الآن.. العدو الإسرائيلي يكثف غاراته على بلدات عدة

يواصل العدو الاسرائيلي القصف على عدد من القرى الحدودية الجنوبية، حيث سقط عصر اليوم الخميس 3 قذائف اسرائيلية عيار 155 على بلدة الفرديس - قضاء حاصبيا لكنها لم تنفجر، فيما أفاد مراسل المنار بأنه تم إستهداف موقع "العاصي" العسكري المعادي مقابل بلدة ميس الجبل، والجيش الاسرائيلي قصف غربي البلدة، واستهدف منزلا فيها.

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كذلك أفادت مندوبة "لبنان24"، بأن العدو الاسرائيلي قصف احد المنازل السكنية الخالية والمستهدفة سابقاً في منطقة رأس الظهر - الحي الغربي في ‎ميس الجبل بصاروخ اطلقته طائرة مسيرة كانت تحلق في المكان، من دون وقوع اصابات.

وبحسب قناة "الجديد"، فإن المقاومة الإسلامية استهدفت 3 مواقع للعدو الإسرائيلي وهي موقع الجرداح وموقع المرج في وادي هونين وموقع العاصي مقابل ميس الجبل.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع المرج العسكري الإسرائيلي الحدودي مع لبنان بعد استهدافه.



وأطلقت صفارات الانذار في مركز اليونيفيل في الناقورة، بعد أن تعرضت اطراف البلدة لقصف إسرائيلي، وكذلك تعرضت خلة النمرة في خراج بلدة الجبين، وبلدة مروحين وبلدة الخيام وتلة الحمامص، واطراف بلدة أم التوت في القطاع الغربي، لقصف مدفعي اسرائيلي. وأفاد اهالي بلدة مركبا بانه يتم قصفهم بالقذائف الفوسفورية، اذ أطلق جيش العدو القنابل الفوسفورية على أطراف البلدات الحدودية: إبل السقي ومركبا وحولا. كما أفادت مندوبة "لبنان24" أنه تم إصابة مباشرة لمنزلين في بلدة كفركلا الحدودية دون وقوع أي اصابات، بالإضافة الى تعرض جبل الرويسة في حولا للقصف بالقذائف الفوسفورية. الى ذلك، تعرضت أطراف مزرعة حلتا وشانوح خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا لقصف مدفعي اسرائيلي من داخل مزارع شبعا المحتلة في ظل تحليق للطيران المروحي في سماء المنطقة، وفقاً لمندوبة "لبنان24".

كما استهدفت الصواريخ الإسرائيليّة جنوب معتقل الخيام، ومنطقة تل النحاس شمالي كفركلا، ووسع العدو من رقعة اعتداءاته للمرة الثانية خلال اسبوع، وطاول للمرة الاولى منذ حرب تموز 2006، الاطراف الغربية لبلدة يحمر - الشقيف، حيث سقطت قذيفتين مدفعيتين على طريق الوادي المؤدية الى النهر في منطقة مفتوحة وعلى مسافة قريبة من المنازل السكنية من دون وقوع اي اصابات. ونفذت الطائرات الحربية المعادية غارتين جويتين على أطراف طيرحوفا والجبين. وتم استهداف الموقع البحري للعدو الإسرائيلي عند رأس الناقورة بأربع صورايخ من المقاومة، وسجل سقوط قذائف بالقرب من مركز مخابرات الجيش دون سقوط اي اصابات، كما استهدفت المقاومة مواقع العدو في جبل كحيل الملاصق لبلدة مارون الراس بأربع صواريخ موجهة، في ظل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة عيترون وخراج بلدة مركبا، حسبما ذكرت مندوبة "لبنان24".

وتوازياً أعلن إعلام العدو الإسرائيلي عن إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون من لبنان تجاه مواقع للجيش "الإسرائيلي" عند الحدود الشمالية.

بيانات المقاومة

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2-11-2023 مقر قيادة كتيبة الإحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين إنقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل الثكنة المذكورة".