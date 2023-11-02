مدارس تقفل ابوابها قبل كلمة نصرالله؟

بدأ بعض المدارس بإرسال رسائل لذوي التلامذة باختصار الدوام يوم غد الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بينما فضلت مدارس أخرى الاقفال تحسبًا لأي تطور ممكن أن يحدث قبل كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أو خلالها.

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