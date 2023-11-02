اليونيفل: نحثّ الناس بشدة على الابتعاد عن الخط الأزرق



Advertisement أعلن الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، أن "القوات المسلحة اللبنانية أبلغتنا صباح اليوم أن سكان المنطقة وجدوا جثتي الشخصين اللذين أصيبا يوم أمس بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني".

وأضاف: "الاقتراب من الخط الأزرق هو أمر حساس للغاية على الدوام، ولكنه يصبح أكثر حساسية في الوضع الحالي. الخط غير محدد في العديد من الأماكن وقد يكون من الصعب معرفة مكانه بالضبط على الأرض. إننا نحثّ الناس بشدة على الابتعاد لتجنب العبور عن طريق الخطأ، الأمر الذي قد يكون له عواقب مأساوية".